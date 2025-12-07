ضبط بحوزتهما هيروين.. القبض على عاطلان خطفا هاتف محمول من فتاة فى المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 03:20 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتف محمول من إحدى الفتيات بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاة المجنى عليها، وهى طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار، وبسؤالها أقرت بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتفها المحمول، حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة بنى مزار مما أدى لسقوطها أرضاً ولاذا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وكمية لمخدر الهيروين.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.