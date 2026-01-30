الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن المفاوضين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى تسوية بشأن مناطق في الشرق أوكرانيا تطالب بها روسيا.

زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرقي أوكرانيا

وقال في تصريحات لصحافيين بينهم مراسلون لوكالة فرانس برس "حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية حول مسألة (النزاع على) الأراضي، خصوصا في ما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا".

وأضاف أن روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى، متهما الروس بأنهم "غير مهتمين بتبادل الأشخاص، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك يحقق لهم أي فائدة".