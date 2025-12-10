بسبب محمد صلاح.. كاسانو يهاجم كاراجر: أهم منك واغسل فمك قبل الحديث عنه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:28 مساءً - شن المهاجم الإيطالي أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما وإنتر وميلان السابق، هجوما شرسا على الإنجليزي جيمي كاراجر بسبب تصريحاته ضد محمد صلاح خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ أزمة محمد صلاح مع سلوت المدير الفني وقبل أن يهاجم محمد صلاح سياسة المدير الفني الهولندي.

كاسانو يهاجم كاراجير

وقال كاسانو عبر منصة Viva futboll : كاراجر، قبل أن تتكلم على صلاح يجب أن تغسل فمك، كاراجر شخص غير كفء وفي كل مرة لا يقول إلا التفاهات، قضى مسيرته بالكامل مع ليفربول رغم أنه في الأصل مشجع لإيفرتون وقد بنى مسيرته بالكامل على استرضاء الجماهير وشعار النادي وغير ذلك، مضيفا: كاراجر أدلى بتصريحات غير لائقة ضد ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، وأذكره قبل كل شيء بـ 250 هدفا سجلهم هذا اللاعب وكانت أهدافا حاسمة منحت الفريق بطولات مثل الدوري ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية فما مشكلته مع المهاجمين؟".

صلاح أهم من كاراجير

وأضاف كاسانو : ما شأن كاراجر بالأمر؟ هل من الضروري أن يظهر كالمهرج على التلفاز ليقول كلمتين فارغتين؟ الأفضل أن يصم وبما أنه لا يفهم شيئا فليبقى في منزله، واختتم تصريحاته قائلا: عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح الآن أهم منك وقيمته أعلى منك ولا أحد سيقف إلى جانبك فقط وقد توقع صلاح حدوث الأمر عندما قال إن كاراجر سيرد على تصريحاتي، صلاح ظاهرة داخل الملعب وخارجه".