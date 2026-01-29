هند الضاوى: بوتين أعاد تشكيل الدولة الروسية وبنى قوة عالمية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 01:23 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج من رحم الدولة الروسية، ونجح في تشكيل قوة جديدة أعادت لروسيا مكانتها على الساحة الدولية، عبر توظيف الواقعين الداخلي والخارجي في تدعيم الدولة، بدلًا من الخضوع لإملاءات قوى أخرى.

بناء القوة العسكرية الروسية

وشددت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن روسيا استطاعت إعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، من خلال استراتيجية طويلة الأمد اعتمدت على استعادة النفوذ وتعزيز القدرات الذاتية، ما مكّن موسكو من العودة لاعبًا رئيسيًا في موازين القوة العالمية.

تجنب صدام روسي أمريكي

وأوضحت هند الضاوي، أن الولايات المتحدة تتجنب الدخول في صدام مباشر مع روسيا، في ظل ما تمتلكه موسكو من قوة استراتيجية وعسكرية مؤثرة، مشيرة إلى أن الحسابات الأمريكية تأخذ في الاعتبار كلفة المواجهة مع روسيا، حيث إن ترامب يتجنب الدخول في حرب طويلة الأمد.