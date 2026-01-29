إخماد حريق داخل 3 منازل فى منشأة ناصر دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل 3 منازل فى منطقة منشأة ناصر تستخدم لتخزين القمامة ، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:34 مساءً - اندلع حريق داخل 3 منازل فى منطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر لتخزين القمامة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

محمد يوسف

