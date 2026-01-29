إخماد حريق داخل 3 منازل فى منشأة ناصر دون إصابات.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:34 مساءً - اندلع حريق داخل 3 منازل فى منطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر لتخزين القمامة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل 3 منازل فى منطقة منشأة ناصر تستخدم لتخزين القمامة ، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.