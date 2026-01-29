نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الإسكان: متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة لضمان سرعة الإنجاز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 01:59 صباحاً - دوت الخليج_ واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد وزير الإسكان أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات العاملة، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي على أرض الواقع، لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري، وتعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي تطلعات المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، عددًا من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظات القليوبية، ودمياط، والأقصر، والغربية، والمنوفية، حيث تم عرض تقرير عن موقف الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان بتلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية، مثل الوحدات الصحية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل شبكات صرف صحي، ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي.

كما تم استعراض عدد من مشروعات «حياة كريمة» في محافظات أسوان، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والجيزة، وقنا، والتي بلغت نسب تنفيذها مراحل متقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية لحجم الإنجاز ونسب التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع المتابعة اليومية من مسؤولي الوزارة لكافة المشروعات على أرض الواقع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة.

