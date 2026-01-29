حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستعد ملعب سبوتيفاي كامب نو لاستقبال ليلة أوروبية صاخبة، حيث ينزل فريق كوبنهاغن الدنماركي ضيفًا على برشلونة الإسباني في مواجهة تمثل عنق الزجاجة لكتيبة المدرب هانسي فليك، فالفريق الكتالوني الذي يقبع حاليًا في المركز التاسع برصيد 13 نقطة يدرك جيدًا أن أي نتيجة غير الفوز قد تجره إلى حسابات الملحق المرهقة.

لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وكوبنهاجن الأسطورة بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا اليوم

سيعمد فليك إلى دخول اللقاء بقوة هجومية ضاربة يقودها المخضرم ليفاندوفسكي وبجانبه الموهوب رافينيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحسم التأهل المباشر قبل الدخول في معمعة الأدوار الإقصائية، بينما يحاول الضيوف الصمود أمام الإعصار الكتالوني وترك بصمة مشرفة في هذه النسخة من البطولة.

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاغن اليوم في دوري الأبطال

تنطلق صافرة هذه القمة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون الموعد عند منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمتابعين من المغرب العربي وتونس تحديدًا ستبدأ المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاغن

تم تخصيص قناة beIN Sports HD 3 لنقل أحداث المباراة حصريًا، حيث تواصل شبكة بي إن سبورتس تغطيتها الشاملة لمنافسات دوري أبطال أوروبا عبر استوديوهات تحليلية تضم كبار خبراء اللعبة، كما يمكن لعشاق المشاهدة الرقمية متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD الذي يوفر جودة عالية للبث المباشر.

معلق مباراة برشلونة وكوبنهاغن

سيتولى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة، ومن المتوقع أن يضفي صوته حماسًا إضافيًا على اللقاء، خاصة في ظل سعي البرسا المستمر لتعزيز موقفه في جدول الترتيب العام لمرحلة الدوري.

حكم مباراة برشلونة وكوبنهاغن

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء للحكم الفرنسي بينوا باستيان، الذي سيقود طاقمًا تحكيميًا فرنسيًا بالكامل فوق عشب الكامب نو، فيما سيتولى البلجيكي برام فان دريش مراقبة غرفة تقنية الفيديو VAR.