مندوب مصر بمجلس الأمن: السلام الشامل بالمنطقة يستلزم خطوات حاسمة ابرزها انسحاب إسرائيل من الجولان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 01:23 صباحاً - أكد مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، خلال جلسة النقاش الأخيرة، على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن القاهرة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل

الدعوة لتحقيق السلام الشامل

وأشار مندوب مصر إلى أن تحقيق السلام الشامل في المنطقة يستلزم خطوات حاسمة، من أبرزها الانسحاب الكامل لإسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مشددًا على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.

3 مطالب حاسمة

وفي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن، ركّز مندوب مصر على ثلاث نقاط أساسية:

إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل.

وقف الانتهاكات في لبنان لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.

وأكد أن هذه المطالب تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشددًا على موقف مصر الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.