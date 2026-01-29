نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ندعم تسريع مشروعات المدن الطبية بالشراكة مع تركيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 02:52 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين المصرية والتركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاطلاع على التجربة التركية في هذا المجال.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء المصري بالوفد التركي، مؤكدًا تطلع مصر إلى التعاون مع الحكومة التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، مشيرًا إلى أن تركيا تمتلك تجربة متميزة في هذا المجال، وأن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التركية ونقلها.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الفترة الماضية شهدت عددًا من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي وزارتي الصحة في مصر وتركيا، مشيرًا إلى زيارته إلى تركيا في نوفمبر 2025، والتي اطّلع خلالها عن قرب على التجربة التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب التركي في هذا المجال، مشيرًا إلى مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، التي تضم مختلف التخصصات الطبية في موقع واحد لتقديم الخدمات العلاجية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة 230 فدانًا، ويضم 4200 سرير، و18 معهدًا متخصصًا، ومبنى طوارئ مركزيًا، ومبنى للمعامل التخصصية، ومجمعًا للعيادات، ومركزًا للأبحاث، ومركزًا للتدريب والمؤتمرات، في إطار مدينة خضراء تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار عددًا من النماذج التصميمية للمشروع ومكوناته المختلفة.

من جانبه، أعرب السفير التركي لدى مصر عن تقديره للعلاقات المتميزة بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في أن يمثل هذا الاجتماع انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون المصري التركي في القطاع الصحي، خاصة في ضوء خبرة الشركات التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية.

وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الصحة التركي أن وزارتي الصحة في البلدين توصلتا خلال الفترة الماضية إلى توافق بشأن التعاون المشترك في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى شركتين تركيتين خلال الاجتماع لاستعراض خبراتهما الرائدة في تنفيذ مثل هذه المشروعات داخل تركيا وخارجها.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو الشركتين المخططات الرئيسية لعدد من السيناريوهات المقترحة لإنشاء المدن الطبية، إلى جانب النماذج الفنية والمالية لهذه المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه إلى تلقي عرض فني ومالي متكامل لنموذج الشراكة المقترحة، مؤكدًا دعمه لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ونور الله كوموش، نائب وزير الصحة التركي، وصالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، إلى جانب وفد تركي ضم مسؤولين بوزارة الصحة التركية وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص التركية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الطبية والمستشفيات.

