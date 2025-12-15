ضبط طرفي مشاجرة بالعصى الخشبية وسلاح نارى بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى .. تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية وسلاح نارى بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول:(3 أشخاص "مصابين بكدمات وجروح") ، طرف ثان:

(4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بكدمات وجروح") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية وبندقية آلية، لخلافات بينهم لإعتراض الطرف الثانى لتواجد الماشية المملوكة للطرف الأول فى الأرض الزراعية ملكهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (بندقية آلية - عصى خشبية) المستخدمين فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.