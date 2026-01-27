وزيرا الخارجية المصرى والمغربي يؤكدان عمق العلاقات المصرية - المغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 09:30 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، يوم الثلاثاء ٢٧ يناير، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين.

أكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب وما تشهده من تطور فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما ينعكس في قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، وقد أكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما جرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بحضور رئيسى وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك وتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

شهد الاتصال تبادل الوزيرين الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.