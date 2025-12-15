بقيمة 90 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته طن ونصف مواد مخدرة بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة المتنوعة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس.. وبحوزتهم (قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة "الهيدرو ، الحشيش")..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (90 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.