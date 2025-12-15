أمن سوهاج يُعيد حقيبة سيدة تركتها سهواً داخل سيارة أجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - فى إطاركشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات لفقدها حقيبة يدها وبها متعلقاتها الشخصية داخل سيارة "أجرة" كانت تستقلها بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبسؤاله قرر بعثوره على الحقيبة ولم يتمكن من التوصل لمالكتها، وقدم الحقيبة وبها كافة متعلقاتها الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.