وزير الكهرباء: الاستفادة من التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية لدمج مصادر الطاقة المتجددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:29 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام مصر بتوسيع نطاق توليد الطاقات المتجددة والنظيفة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري ، مشيرا إلى تحديث الشبكة الوطنية للكهرباء ، وتعزيز كفاءة المنظومة وموثوقيتها ، بما يتماشى وأولويات التنمية المستدامة ،ورؤية مصر 2030 ، موضحا أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية لدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ، جاء ذلك خلال مشاركته فى قمة هواوي للطاقة الشاملة في شمال أفريقيا ٢٠٢٥، التي تختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، بحضور لي شين، رئيس هواوي شمال وغرب ووسط أفريقيا،

وفيليب وانغ، رئيس قسم الطاقة الرقمية في هواوي شمال وغرب ووسط أفريقيا ، وبنجامين هو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر

،وجيسون يي، كبير مسؤولي التحول الرقمي في شركة هواوي ، وتوني بو، الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة الرقمية في هواوي مصر، وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الطاقة وشركاء التكنولوجيا فى قارة أفريقيا.