الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، أوضح من خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود عيوب هندسية بكوبرى "45 الدولي" بالإسكندرية.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه وفقًا لجهاز تعمير الساحل الشمالى أن الفيديو المتداول قديم، وما تم تداوله يُظهر حالة الكوبرى خلال أعمال الإنشاءات الأولية له، مشددةً على أن حالة الكوبرى فى الوقت الحالى سليمة تمامًا وخالية من أى عيوب هندسية.

وبشأن ما تم تداوله حول وجود تعشيش بهيكل الكوبرى، أوضح جهاز تعمير الساحل الشمالى، أنه خلال الأعمال الإنشائية الأولية للكوبرى، تم معالجة التعشيش الموجود فى قاع الكمرة الطرفية بالأسلوب الهندسى السليم، لتستعيد الكمرة كفاءتها بنسبة 100%.

وأشار البيان، إلى أن الفراغ بين بطنية الكمرة العرضية والإطار الخرسانى والكمرات أعلاه، وكذلك الرمال الظاهرة فى الداخل، ليس لها أى دور فى النظام الإنشائى حتى لو تم إزالتها بالكامل، حيث تم تنظيف الفراغ وترميم الخرسانة خلال الأعمال الإنشائية الأولية.

وفيما يتعلق بوجود شرخ طولى بهيكل الكوبرى، أوضح البيان أن هذا الشرخ متواجد بشكل طولى فى حائط مبانى مؤقت لسند الرمال أسفل مطلع الكوبرى، وليس لها أى دور فى النظام الإنشائى للكوبرى، وقد تم تكسية هذا الحائط بمبانى دبش بالمونة والكحلة.

ووفقًا للجهاز أكد المركز الإعلامى أنه تم ترميم ودهان ومعالجة الأشاير الحديدية الظاهرة فى البلاطة الانتقالية للكوبرى، مع تنفيذ البلاطة الانتقالية عقب تنفيذ الطرق المؤدية للكوبرى، كما أن الأشاير الحديد المثبتة فى القاعدة الخرسانية تخص العمود وليست "لخازوق"، وقد تم معالجتها أيضًا وتنفيذ العمود عقب نقل خط الفايبر وإتمام تنفيذ القاعدة الأخرى لعمل الإطار الخرسانى بالكامل.

وأوضح البيان، أن الوضع الحالى للكوبرى يختلف تمامًا عما يظهر فى الفيديو المتداول، وأن المشروع تحت الإنشاء ويتم معالجة أى شيء يظهر تباعًا.

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التى تستهدف إثارة الرأى العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (4)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (6)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (5)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (3)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (7)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (14)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (9)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (10)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (11)

كوبري 45 الدولي بالإسكندرية (13)