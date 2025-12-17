مراسل «القاهرة الإخبارية»: فتح اللجان الانتخابية بالدقهلية وفق الجدول الزمني المحدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:18 صباحاً -

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحافظة الدقهلية مع انطلاق اليوم الأول من جولة الانتخابات، وذلك وفق الجدول الزمني والإجرائي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن محافظة الدقهلية تُعد إحدى محافظات قطاع القاهرة وجنوب وسط الدلتا، وهو أحد القطاعين الجغرافيين اللذين تُجرى بهما الانتخابات، إلى جانب قطاع شرق الدلتا الذي يضم محافظات الشرقية، وشمال وجنوب سيناء، فضلًا عن محافظات مدن القناة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً على مدار اليوم وغدًا، لافتًا إلى أن محافظة الدقهلية تشهد جولة إعادة في جميع دوائرها العشر.

وأضاف أن الكتلة التصويتية بمحافظة الدقهلية تتجاوز 4 ملايين و780 ألف ناخب، ويتنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا من خلال أكثر من 795 لجنة فرعية منتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد، أن مؤشرات الإقبال الأولية أظهرت توافد عدد من المواطنين على مقار الاقتراع قبل موعد فتح اللجان، خاصة في مدينة المنصورة، موضحًا أن المحافظة كانت قد وضعت خطة طوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.