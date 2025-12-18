إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 01:25 مساءً -

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من محافظة الدقهلية، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا في اليوم الأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على التصويت.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن محافظة الدقهلية تُعد إحدى محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهو أحد القطاعين الجغرافيين اللذين تُجرى فيهما انتخابات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، إلى جانب قطاع شرق الدلتا.

وأشار إلى أن الدقهلية تضم كتلة تصويتية كبيرة تتجاوز 4 ملايين و700 ألف ناخب، يتوجهون لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المصري والمختصة بالتشريع والرقابة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الإقبال بدا واضحًا منذ الساعات الأولى من الصباح، بل وقبل فتح اللجان أبوابها، لافتًا إلى أن السلطات التنفيذية بالمحافظة اتخذت إجراءات لتيسير العملية الانتخابية، من بينها تخصيص غرفة عمليات لمتابعة أي معوقات لوجستية محتملة، مثل الأمطار أو التكدسات المرورية المؤدية إلى مقار اللجان.

وأوضح أن محافظة الدقهلية تضم أكثر من 795 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة تشهد جولة إعادة، بعد عدم حسم أي مرشح فردي للمقاعد في الجولة الأولى، ويتنافس في هذه الجولة أكثر من 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بالنظام الفردي، وهو إجمالي نصيب المحافظة من المقاعد الفردية بمجلس النواب.