نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس توقّع عقد مشروع مع CNCEC الصينية باستثمارات 34 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 11:03 صباحاً - دوت الخليج_ وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مساء اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات تبلغ 34 مليون دولار.

ويستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إنشاء مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)، حيث يشمل تصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى المعدات غير القياسية العادية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع 20 ألف طن سنويًا من الهياكل الفولاذية، و400 ألف بوصة قطرية سنويًا من الأنابيب الجاهزة.

وقّع العقد Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة CNCEC، ورئيس شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية – فرع مصر (CNCEC Branch 16 Egypt)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

ويُعد المشروع المُوقّع اليوم هو الأول ضمن مشروعين متكاملين، أحدهما بمنطقة السخنة الصناعية، والآخر مزمع إقامته بميناء السخنة على مرحلتين، باستثمارات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار، وعلى مساحة إجمالية 200 ألف متر مربع، وبطول رصيف يتراوح بين 350 و400 متر قابل للتوسع.

ويستهدف المشروع الثاني تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية، مثل معدات الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، إلى جانب أنواع متعددة من الأبراج والحاويات، بما في ذلك الحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لاستخدامها في قطاعات البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية.

ويتكامل المشروعان بالمنطقة الصناعية وميناء السخنة لوجستيًا، بما يسهم في تسهيل حركة دخول وخروج المكونات والمنتجات من وإلى مرافق التصنيع، خاصة أن هذه المنتجات تُعد من المعدات الضخمة المستخدمة في إقامة مشروعات الصودا آش، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتكرير البترول. ومن المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرّح وليد جمال الدين بأن مشروع تصنيع معدات إنتاج الصودا آش يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين هذه الصناعة الحيوية، التي تُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما لها من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية، وتقليل الواردات، وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح أن الصودا آش تدخل في العديد من الصناعات المهمة، أبرزها الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، فضلًا عن صناعة الإطارات، مؤكدًا أن الهيئة تقدم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين، بالاستفادة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتيح النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة جعلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصادية قناة السويس توقّع عقد مشروع مع CNCEC الصينية باستثمارات 34 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.