برشلونة يعود بقوة لصدارة الدوري الإسباني

برشلونة يعود بقوة لصدارة الدوري الإسبانيواصل نادي برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصارًا مستحقًا على ضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وانتظر الفريق الكتالوني حتى الشوط الثاني ليفتتح باب التسجيل، حيث نجح داني أولمو في كسر التعادل عند الدقيقة 52 بتسديدة متقنة استقرت داخل الشباك، مانحًا أصحاب الأرض الأفضلية. ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عزز رافينيا النتيجة بالهدف الثاني، مستغلًا هفوة دفاعية قاتلة من لاعبي ريال أوفييدو أنهاها بتسجيل هدف جميل.

واكتملت الثلاثية في الدقيقة 73 عبر النجم الشاب لامين يامال، الذي ترجم عرضية دقيقة من داني أولمو إلى هدف ثالث أكد السيطرة الكاملة لبرشلونة على مجريات اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين بقي ريال أوفييدو في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة، مع استمرار معاناته في قاع الترتيب.