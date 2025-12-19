مصطفى مدبولى لـ"القاهرة الإخبارية": تكليف رئاسى بدعم لبنان بكل المجالات وتعاون موسع بالطاقة والإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بالتوجه إلى لبنان حاملاً رسالة تؤكد دعم مصر الكامل لشقيقتها لبنان في مختلف المجالات الممكنة، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها، وأوضح أنه حرص خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين على نقل موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الداعم سياسيًا ولوجستيًا واقتصاديًا، والتأكيد على استعداد مصر لتلبية كل ما يطلبه الأشقاء اللبنانيون خلال هذه المرحلة.

مشروعات الطاقة في لبنان

وأضاف رئيس الوزراء، في لقاء خاص بقناة القاهرة الإخبارية، أنه ناقش مع الدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة، وعلى رأسه الغاز والكهرباء، يأتي في مقدمة الأولويات.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه اصطحب وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والبترول لبحث الملفات الحيوية ذات الأهمية القصوى للبنان خلال الفترة المقبلة.

دعم لبنان ضد العدوان وإعادة الإعمار

وأشار مدبولي إلى أنه في ضوء توقف العدوان الغاشم على لبنان، جرى استعراض خطط واضحة لإعادة إعمار جنوب لبنان، مؤكدًا استعداد مصر للمشاركة عبر شركاتها الوطنية لتقديم الدعم والخبرات الفنية واللوجستية، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تقف بجانب لبنان بشكل كامل، وتحرص على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وتدعم مؤسسات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أي ممارسات عدوانية تهدد أمن واستقرار البلاد.