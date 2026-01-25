ما هو ترتيب مصر بين الدول العربية والإفريقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 03:29 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منشور على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتضمن تسليطه الضوء على تصدر اسم دولة مصر لقائمة الدول العربية والإفريقية في مؤشر القوة العالمية 2025 والتي تكون الأكثر قوة وتأثيرًا.

جمهورية مصر العربية

أوضح المركز من خلال البيان الصادر مؤخرًا، بأن دولة مصر تصدرت قائمة الدول العربية والإفريقية الأكثر قوة وتأثيرًا في مؤشر القوة العالمية للعام الماضي 2025، وجاء ذلك البيان الصادر عن مجلة CEOWORLD.

فيما حققت مصر أيضا المركز الثاني عشر على المستوى العالمي بين مائة واثنين وأربعون دولة، خاصةً بعدما حصلت على عدد 92.55 نقطة من أصل 100 نقطة، ويعتبر ذلك إنجاز هام ومتميز ليعكس مستواها السياسي والاقتصادي والعسكري على كل من الصعيد الإقليمي أو الدولي.

كما يعكس مؤشر القوة العالمية، التقدم لقوة مصر على الدمج ما بين الاستقرار الداخلي، والتحالفات العالمية، والنفوذ الاقتصادي، وكذلك يؤكد على موقعها المتقدم في ترتيب الدول سواء العربية أو الإفريقية الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي.