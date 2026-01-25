وزير الري يلتقي المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فترة ولاية سيادتها .

وفى بداية اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمجهودات السيدة سانز خلال الفترة الماضية، مثمنا الدور البنّاء لليونسكو في دعم مصر والمنطقة فى مجالات المياه والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة، مؤكدا على مواصلة التعاون مع اليونسكو، لاسيّما في مجالات الموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ .

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على مواصلة التعاون فى عدد من الملفات المشتركة مثل التعاون فى مبادرة AWARe من خلال مسار "حوار المياه الخضراء" ، مشيدا بدور المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في تنفيذ واستكمال المسح الإقليمي للدول ضمن مسار عمل "حوار المياه الخضراء" خلال العام الماضي، كما ثمن سيادته جهود المقر الرئيسي لليونسكو في البناء على مخرجات هذا المسح ودفع حوار المياه الخضراء قدمًا، بما في ذلك الفعالية رفيعة المستوى التي نُظّمت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ .

وأشاد الدكتور سويلم أيضا برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى ومركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، مشيدا بالبرنامج التدريبي "تحليل القرارات الخاصة بمخاطر المناخ" الذى تم تنظيمه بمركز PACWA فى شهر يونيو ٢٠٢٥، بالتعاون بين مبادرة AWARe ومنظمة اليونسكو، بهدف بناء القدرات فى مجال المناخ بدول إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية عقد برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة القادمة .

كما ثمن الدكتور سويلم انشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) باعتباره ركيزة أساسية للتعاون بين الوزارة واليونسكو فى مجالات البحث وبناء القدرات وتبادل المعرفة .

واعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونسكو لكونها راعيًا رئيسيًا وشريكًا استراتيجيًا لإسبوع القاهرة للمياه منذ انطلاقه، وخاصة مساهمات اليونسكو القيّمة فى تعزيز الحضور الدولى لإسبوع القاهرة للمياه .