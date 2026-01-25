رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2026.. استعلم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 03:29 مساءً - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابطًا رسميًا للاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 2025-2026 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2026

يمكن للطلاب الدخول إلى الرابط الرسمي، ثم النقر على أيقونة "استعلم عن نتيجتك"، واختيار المرحلة التعليمية والدراسية، وإدخال الرقم القومي، وتحديد السنة الدراسية، ثم الضغط على "عرض النتيجة" لظهور الدرجات فورًا.

بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، يتم الاستعلام عبر الرابط المخصص، بإدخال رقم الجلوس بعد اختيار المرحلة، ثم النقر على "عرض النتيجة" لمعرفة المجموع والدرجات التفصيلية لكل مادة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أما نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، فيُستعلم عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة من هذا الرابط، عبر اختيار "استعلام عن نتيجة"، ثم تحديد المرحلة والدراسية، وإدخال الرقم القومي والسنة الدراسية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفي السياق ذاته، يُقيَّم طلاب الشهادة الإعدادية على مجموع كلي 140 درجة، موزعة كالتالي: اللغة العربية 40 درجة (التعبير 7، القراءة 9، النصوص 10، النحو 10، الخط 2، الإملاء 2)، اللغة الإنجليزية 30 درجة (المحادثة 5، أسئلة الاختيار 4، قطعة الفهم 6، أسئلة متعددة 3، تكملة الجمل 5، البراجراف 7)، الدراسات الاجتماعية 20 درجة (التاريخ 10، الجغرافيا 10)، الرياضيات 30 درجة (اختيار من متعدد 9، مقالية 21)، العلوم 20 درجة (4 أسئلة إجبارية، 5 درجات لكل سؤال).

يُتاح أيضًا الاستعلام عن نتائج مراحل النقل 2026 عبر نفس البوابة بمحافظة الجيزة، باتباع نفس الخطوات: اختيار "استعلام عن نتيجة"، ثم المرحلة والدراسية، وإدخال الرقم القومي والسنة الدراسية.