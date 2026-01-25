مجانًا وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 03:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، في لقاء مصري خالص يحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وتقام المباراة في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، والتي تشهد صراعًا مباشرًا على الصدارة، حيث يدخل المصري البورسعيدي اللقاء متصدرًا الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل.

ويطمح الزمالك إلى استغلال تفوقه الأخير على المصري محليًا، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد في كأس الرابطة المصرية يوم 15 يناير 2026، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة القارية، بينما يسعى المصري للثأر واستعادة التوازن وتأكيد أحقيته بالقمة.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية الإفريقية

يمكن متابعة مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود او بي إن كونكت اذا كنت في منطقة شمال إفريقيا او الشرق الأوسط.