لا تفوتك.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء مصري خالص يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يدخل الزمالك المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، بعدما اكتفى بالتعادل في الجولة الثانية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-1، وهو ما جعله مطالبًا بحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه في ترتيب المجموعة والمنافسة بقوة على الصدارة.

في المقابل، يخوض المصري البورسعيدي اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه المثير على زيسكو الزامبي بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، ليؤكد قدرته على المنافسة بقوة، خاصة أنه يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أندية الزمالك والمصري البورسعيدي، إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي، في مجموعة تشهد صراعًا قويًا ومفتوحًا على بطاقتي التأهل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية

من المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الأحد، عبر قناة beIN Sports HD 6، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تذاع المباراة عبر أون سبورتس من خلال البث الأرضي.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة مجاناً من خلال تطبيق ToD، التابع لبي إن سبورتس.