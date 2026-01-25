هتسمع بصوت مين؟ معلق مباراة الزمالك ضد المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب، الذي يستضيف مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2025-2026.

ويستأنف الزمالك مشواره القاري بعد فترة التوقف الدولي، حيث يواجه نظيره المصري البورسعيدي، مساء غد الأحد 25 يناير 2026، في لقاء مصري خالص يحمل أهمية كبيرة في صراع التأهل.

ويدخل المصري البورسعيدي المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ما يزيد من سخونة اللقاء وأهميته في صراع الصدارة.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بقيادة الحكم جورج جاتوجاتو.

معلق مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقرر أن يتولىعلي محمد علي التعليق على المباراة عبر قناة beIN SPORTS

فيما سيكون محمد عفيفي معلقًا على اللقاء عبر قناة أون سبورت المفتوحة