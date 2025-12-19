محامى والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - أكد المستشار أشرف فرحات، دفاع والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، أن الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، أوشكت على الانتهاء، مرجحًا مغادرتها قسم شرطة الطالبية خلال الساعات المقبلة، وربما صباح الغد.

تشابه أسماء وليس وقائع جديدة

وأوضح محامي الدفاع أن ما تردد بشأن وجود قضايا أخرى منسوبة لموكلته بمحافظة مطروح يرجع إلى تشابه أسماء فقط، مؤكدًا عدم وجود أي وقائع جديدة أو اتهامات إضافية بحقها، وأن فريق الدفاع يعمل حاليًا على إنهاء كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بتلك القضايا.

سبب التحقيقات وقرار النيابة

وكانت جهات التحقيق قد قررت، في وقت سابق، إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية تفيد بحيازتها لسلاح ناري.