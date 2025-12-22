منتخب الفراعنة يتصدر سجل أفضل لاعبى أمم أفريقيا عبر التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - يكشف تاريخ كأس أمم أفريقيا عن سيطرة مصرية واضحة على واحدة من أعرق الجوائز الفردية في القارة السمراء، وهي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فطوال أكثر من ستة عقود، ظل اسم اللاعب المصري حاضرًا بقوة في سجل المتوجين، ليؤكد أن الفراعنة لم يكونوا فقط أبطال بطولات، بل صُنّاع نجوم وتاريخ كروي لا يُمحى.

تحتضن المغرب منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة نخبة منتخبات القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ ترقبًا في تاريخ البطولة، في ظل تقارب المستويات، وتعدد المرشحين، والطموحات الكبيرة للمنتخبات العربية والإفريقية للتتويج باللقب القاري.

منذ النسخة الأولى للبطولة عام 1957، فرضت الكرة المصرية هيمنتها مبكرًا، بعدما حصد محمد دياب العطار "الديبة" أول جائزة لأفضل لاعب في تاريخ أمم إفريقيا، قبل أن يواصل الفراعنة كتابة المجد بأسماء خالدة مثل محمود الجوهري، وحسن الشاذلي، وأحمد حسن، أكثر لاعب تتويجًا بالجائزة مرتين عامي 2006 و2010.

لم تتوقف البصمة المصرية عند هذا الحد، حيث انضم حسني عبد ربه إلى قائمة المتوجين عام 2008، ليعكس تفوق جيل ذهبي سيطر على القارة في العقد الأول من الألفية الجديدة.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

ويبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن المشوار فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي منتخب زيمبابوي فى العاشرة مساء اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، قبل الاصطدام بمنتخب جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، على أن يختتم المنتخب الوطني مباريات دور المجموعات بلقاء أنجولا يوم 29 ديسمبر.

في هذا السياق، نستعرض قائمة اللاعبين المتوَّجين بجائزة أفضل لاعب في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وهي الجائزة التي خلدت أسماء نجوم نقشوا بصمتهم بأحرف من ذهب في سجل البطولة.

قائمة أفضل اللاعبين في كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ

1957: محمد دياب العطار الديبة (مصر)

1959: محمود الجوهري (مصر)

1962: منجستو ووركو (إثيوبيا)

1963: حسن الشاذلي (مصر)

1965: أوسي كوفي (غانا)

1968: كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)

1970: لوران بوكو (كوت ديفوار)

1972: جان بيار توكوتو (الكونغو)

1974: نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)

1976: أحمد فرس (المغرب)

1978: كريم عبدالرزاق (غانا)

1980: كريستيان تشوكو (نيجيريا)

1982: فوزي العيساوي (ليبيا)

1984: تيوفيل أبيجا (الكاميرون)

1986: روجيه ميلا (الكاميرون)

1988: روجيه ميلا (الكاميرون)

1990: رابح ماجر (الجزائر)

1992: عبيدي أيو (غانا)

1994: رشيدي يكيني (نيجيريا)

1996: كالوشا بواليا (زامبيا)

1998: مكارثي (جنوب إفريقيا)

2000: لوريانو بيسان ماير لورين (الكاميرون)

2002: ريجوبير سونج (الكاميرون)

2004: أوكوتشا (نيجيريا)

2006 : أحمد حسن (مصر)

2008 : حسني عبدربه (مصر)

2010 : أحمد حسن (مصر)

2012: كريس كاتونجو (زامبيا)

2013: جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)

2015: كريستيان أتسو (غانا)

2017: كريستيان باسوجوج (الكاميرون)

2019: إسماعيل بن ناصر (الجزائر)

2022: ساديو ماني (السنغال)

2024: وليام تروست إكونج (نيجيريا)

أخبار ونتائج أمم أفريقيا، أهم أخبار أمم أفريقيا، كاس امم افريقيا