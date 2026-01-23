نعرض لكم الان تفاصيل خبر سعر الذهب يتجاوز 4900 دولار للأونصة في أعلى مستوياته على الإطلاق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 02:03 مساءً - _ تجاوز سعر الذهب 4900 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية المستمرة، وضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما سجلت أسعار الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي بلغ 4917.65 دولار للأونصة، وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز، أن التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار عمومًا، وتوقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، كلها عوامل تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من اتجاه التخلي عن الدولار على المستوى الكلي، ولا تزال تعزز الطلب على الذهب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ضمن للولايات المتحدة حق الوصول الكامل والدائم إلى جرينلاند بموجب اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي صرّح رئيسه بأن على الحلفاء تعزيز التزامهم بأمن القطب الشمالي لدرء التهديدات من روسيا والصين.

لكن تفاصيل أي اتفاق ظلت غامضة، وأصرّت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة غير قابلة للنقاش.

وعلى صعيد البيانات، أظهر أحدث تقرير عن نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعًا في إنفاق المستهلكين خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، مما يشير إلى ربع ثالث على التوالي من النمو القوي.

وتتوقع الأسواق أن يُجري البنك المركزي المصري الأمريكي خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في النصف الثاني من العام، مما سيزيد من جاذبية الذهب الذي لا يُدرّ عائدًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

الأسواق تترقب كسر حاجز 5000 دولار للأوقية.. وتوقعات الوصول إلى 5187.8 دولارًا باتت أكثر واقعية

وأضاف جرانت: “ستُعتبر أي انتكاسات قصيرة الأجل فرصًا لشراء الذهب، نرى أن مستوى 5000 دولار للأونصة بات قريبًا، ويبدو أن توقعات فيبوناتشي البالغة 5187.79 دولارًا للأونصة أكثر واقعية.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر الفضة الفوري إلى مستوى قياسي بلغ 96.58 دولارًا للأونصة.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في شركة ترادو، إن الفضة تتمتع بأساسيات أقوى بكثير من الذهب. ربما لا تعتبر أصلًا احتياطيًا بالمعنى المتعارف عليه للذهب، ولكنها مع ذلك تستفيد من تدفقات الملاذ الآمن وضعف الدولار.

كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 4.6% مسجلًا مستوى قياسيًا بلغ 2601.03 دولارًا. كما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 3.3% ليصل إلى 1900.59 دولارًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الذهب يتجاوز 4900 دولار للأونصة في أعلى مستوياته على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.