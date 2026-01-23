نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان ودعم نمو القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 02:03 مساءً - دوت الخليج_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، حيث شدد الوزير على الدور القوي والمؤثر للسياسات المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتصديرية وتحقيق النمو المستدام.

وأشار الوزير إلى أن أولويات السياسة المالية المصرية تتسق وتتكامل مع الرؤية الاقتصادية للحكومة، وتعكس إدراكًا لدور القطاع الخاص في قيادة النمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

نعتز بثقة القطاع الخاص فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية المصرية

كما أكد كجوك اعتزاز الحكومة بثقة القطاع الخاص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، والتي انعكست في زيادة استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

