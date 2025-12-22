الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيسة تنزانيا ويهنئها بفوزها بولاية ثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 08:23 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدّم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتي تُعد نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

كما أكد الرئيس حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسي المشترك. من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها لتهنئة السيد الرئيس، مؤكدة اعتزاز تنزانيا حكومةً وشعبًا بالدعم الذي تقدمه مصر في مختلف المجالات، ومبدية تطلعها إلى استقبال السيد الرئيس في تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة لزيارة تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري، حيث أعربت الرئيسة التنزانية في هذا الصدد عن خالص تقديرها لجهود السيد الرئيس التي ساهمت في استكمال مشروع السد الضخم.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري ومواصلة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف. وأكد السيد الرئيس استعداد مصر لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية والمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية هناك، وهو ما رحبت به الرئيسة التنزانية، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واسعة يتعين على الشركات المصرية الاستفادة منها بما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.