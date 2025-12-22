رئيس الوزراء: معدل البطالة 2013 وصل لـ 13.5% ويبلغ الآن 6.2%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم.

وخلال حديثه، تناول رئيس مجلس الوزراء عددا من الملفات بدءا من مرحلة ما قبل 2014 ثم مع بداية تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية المسئولية في 2014 وحتى الآن، وما تحقق خلال هذه السنوات من إنجازات رغم التحديات التي كانت تواجه تنفيذ العديد من المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل 2014 لم يكن لدينا بنية تحتية تلائم مخططات بناء دولة قوية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة وكان هناك أزمات متعددة، إلا أن رؤية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحددت منذ البداية في بناء جمهورية جديدة قائمة على أسس قوية تتسلح بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات، بالتزامن مع رفع كفاءة العنصر البشري، (بناء الحجر وتنمية البشر)، وهو ما تحقق من خلال تنفيذ مشروعات كبرى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتخفض معدلات البطالة؛ حيث كانت في 2013 تصل إلى نحو 13.5٪، بينما تبلغ الآن نحو 6.2٪ بفضل هذه المشروعات.