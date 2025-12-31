صراع الوصافة يحسم مواجهة السودان وبوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:33 صباحاً - يخوض منتخبا منتخب السودان و**منتخب بوركينا فاسو** مواجهة حاسمة في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وذلك لتحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

ورغم أن المنتخبين ضمنا التأهل رسميًا إلى دور الـ16، إلى جانب منتخب الجزائر الذي حسم صدارة المجموعة، فإن المباراة تكتسب أهمية خاصة على مستوى ترتيب المجموعة، في ظل تساوي السودان وبوركينا فاسو برصيد ثلاث نقاط، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح منتخب بوركينا فاسو قبل انطلاق اللقاء.

واستهل منتخب السودان مشواره في البطولة بالخسارة أمام الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز مهم على غينيا الاستوائية بهدف عكسي في الشوط الثاني، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي. ويظل المنتخب السوداني متأهلًا أيضًا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، في حال الخسارة أو التعادل.

في المقابل، تلقى منتخب بوركينا فاسو هزيمته الأولى في البطولة أمام الجزائر بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، لينهي سلسلة من سبع مباريات متتالية دون خسارة، لكنه نجح في ضمان التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مواجهة اليوم.

ويحتاج منتخب بوركينا فاسو إلى الفوز لضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني، بينما يكفيه التعادل للحفاظ على موقعه الحالي بفارق الأهداف، في حين أن الخسارة قد تدفعه للتراجع إلى المركز الثالث. وتزيد من سخونة المواجهة ذكريات تفوق السودان على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في نسخة 2012 من البطولة، ما يضفي طابعًا تنافسيًا خاصًا على لقاء اليوم.