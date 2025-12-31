الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:31 مساءً -

هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أبناء مصر بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2026.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد اليوم الأربعاء: الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج.. يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2026، داعيا الله -عز وجل- أن يكون عام التنمية والرخاء والسلام، وأن ينعم على شعبنا العظيم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير.. وتحيا مصر".