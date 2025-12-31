بعد 49 يومًا.. الحسابات الفلكية تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - تفصلنا 49 يومًا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 عن الموعد المتوقع لبداية شهر الصيام وفقًا للدليل الفلكي.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، والموافق لعام 2026 ميلاديًا، سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن يتم التأكيد النهائي للموعد من خلال الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، والتي تمثل المدة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض، وتضم السنة الهجرية اثني عشر شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعد التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، أحد أقدم أنظمة التقويم المعتمدة على حركة القمر، وتتخذه بعض الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تقويمًا رسميًا للدولة.

ويعود اعتماد التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي جعل هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة مرجعًا لبداية السنة الهجرية الأولى، وهو ما منح التقويم اسمه وارتباطه الوثيق بالتاريخ الإسلامي والمناسبات الدينية.