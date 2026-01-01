اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين لارتكابهما غسل أموال بالمخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 02:19 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.