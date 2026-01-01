كلمة القاضي أحمد بنداري في ثانى أيام اقتراع المصريين بالخارج بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 08:19 مساءً - ضبط التجاوزات الانتخابية

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، "اسمحوا لي أن أتوجه إليكم اليوم بدافع من حب الوطن وتحمل المسئولية، وصون الأمانة، نواصل عملنا الجاد في إدارة وتنظيم انتخابات مجلس النواب لعام 2025 والتي أوشكت على الانتهاء لقد كانت هذه الانتخابات - وما زالت – من أصعب الاختبارات التي جاهدنا واجتهدنا فيها لإثبات جدية وحزم الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاق الانتخابي وضبط التجاوزات ولا يفوتني في هذا المقام الإشارة إلى تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعقيباً على ما شاب العملية الانتخابية من ممارسات خاطئة في انتخابات المرحلة الأولى وأقول لكم بكل صدق وأمانة إن "التدوينة الرئاسية" بما حملته من نبض وطني خالص وحرص عميق على قيم الديمقراطية وإجراءاتها مثلت سنداً ودعماً قويا لعمل واستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكيد على أن الدولة المصرية هي دولة مؤسسات تقف صفاً واحداً لضمان انتخابات حره نزيهة لقد قدمت الأيام الماضية دليلاً جديداً على أن الحارس الأكبر للديمقراطية في مصر هو المصريون أنفسهم، فهم الذين دافعوا عن الديمقراطية، وهم الذين تزاحموا على صناديق الانتخاب، وهم الذين رفضوا الخروقات، وهم الذين أبلغوا عنه، وهم الذين أشادوا بجدية التعامل معها إننا في الهيئة الوطنية للانتخابات ندرك أن أي عمل بشري، لا يخلو من محاولات التجاوز أو المخالفة، ولكن ما يبعث على الفخر والاطمئنان، هو أن هذه التجاوزات لم تمر مرور الكرام، بل اصطدمت بـجدار الوعي الشعبي.

لقد كانت بلاغاتكم المباشرة، ومتابعتكم الدقيقة، ورفضكم القاطع لأي خرق، هي الدليل الأوضح على أن صوت المواطن هو سياج الوطن، إن حرصكم على الإبلاغ عن أي وقائع مخالفة، يمثل أعلى درجات المواطنة الإيجابية.

99 يوم انتخابات

وأضاف، "كانت الهيئة الوطنية للانتخابات بجهازها التنفيذي وكوادرها القضائية والإدارية، حريصة على حماية هذا الاستحقاق الهام للحياة السياسية والبرلمانية في الدولة المصرية، والذي استغرق 99 يوما من بداية الإعلان عن الجدول الزمنى، في 4/10/2025 نهاية ان شاء الله بإعلان نتيجة جولة الإعادة في 10/1/2026، لقد بذلنا جهداً لم يكن عادياً، بل كان جهداً استثنائياً يلامس حدود التضحية، لضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد".



وتابع، "إننا ندرك أن عظمة العملية الانتخابية لا تكمن فقط في الإقبال بل في نقاء النتائج ولقد سعينا أن تكون كل خطوة من فتح الأبواب حتى لحظة الحصر، كالشمس في نقاء ضوئها ووضوح، إننا نرفض أي صوت يتم شراؤه أو ترويعه، ونسعى فقط لصوت الضمير الحي.



وفيما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية، والتي تجرى في ( 139 ) مقر، أشارإلي الانتهاء من أعمال الاقتراع فيها وبدء أعمال الفرز ( 31 ) مقر ومستمرين في عملية الاقتراع ( 108 ) مقر..

أخر مقر استأنف أعمال التصويت هو لوس انجلوس، وبذلك تكون كافة المقرات باشرت أعمالها في اليوم الثاني، وتباعا على مدار 24 ساعة يتم غلق المقرات والبدء في اعمال الفرز..

وأخر مقر سينتهي من اعمال التصويت والبدء في الفرز هو لوس انجلوس في تمام الساعة 7 صباحا الموافق 2/1/2026 بتوقيت القاهرة، على أن يتم إرسال كافة أوراق العملية الانتخابية بالحقائب الدبلوماسية عقب الانتهاء من الحصر العددي، موجهًا الشكر

للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونائبه السفير / نبيل حبشي وجميع السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية واجهة مصر المشرفة على كل الجهد المبذول في إدارة العملية الانتخابية والتي تؤكد على مدى قوة الدولة المصرية..

في تنفيذ استحقاقاتها الدستورية..

ليس في الداخل فقط بل وفى الخارج ايضاً..