عبد الرحمن عاصى: الجالية المصرية فى سلطنة عمان تتمتع بحس وطنى قوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 09:31 مساءً - عبد الرحمن عاصي رئيس نادي الجالية المصرية بسلطنة عمان، إن الجالية المصرية في السلطنة تتابع بجدية الجولة الأخيرة من التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الجالية المصرية في سلطنة عمان تتمتع بحس وطني قوي، وتحرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب".

وتابع أن عدد المصريين في سلطنة عمان يبلغ 96 ألف نسمة، وهي بذلك تمثل أكبر جالية عربية في السلطنة، مؤكدا أن نسب المشاركة بين المصريين عادةً ما تكون مرتفعة مقارنة بعدد المسجلين في الجداول الانتخابية، مشيراً إلى حرص أبناء الجالية على الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدستورية.

وأكد رئيس نادي الجالية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وأنه من المقرر اكتمال أعمال مجلس النواب بعد استكمال الفصل الدستوري في 11 يناير.