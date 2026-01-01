مصر تعرب عن خالص تعازيها لسويسرا فى ضحايا حريق كران مونتانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 09:31 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن صادق التعازى لحكومة وشعب الاتحاد السويسرى الصديق فى ضحايا الحريق المأساوى الذى اندلع في منطقة كران مونتانا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع سويسرا فى هذا الظرف الإنسانى الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع سويسرا بعد انفجار كران مونتانا

يذكرأن، أعلن وزير خارجية إيطاليا أن 16 مواطنًا إيطاليًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد حريق هائل اندلع في منتجع التزلج كران مونتانا بسويسرا ليلة رأس السنة، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب نحو 100 آخرين.

وقال الوزير الإيطالي إن السلطات الإيطالية على تواصل مستمر مع فرق الإنقاذ السويسرية لتحديد مواقع المواطنين المفقودين، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم خلال هذه الكارثة.

واندلع الحريق في حانة مكتظة بالمحتفلين ليلة رأس السنة، واشتعل بسرعة في الطابق السفلي والسقف الخشبي، ما أدى إلى وقوع كارثة بشرية كبيرة في منتجع التزلج السويسرى أسفرت عن مقتل 40 وإصابة العشرات.

وقدمت حكومات سويسرا وإيطاليا وألمانيا التعازي لضحايا الحريق، بينما تواصل فرق الطوارئ والإنقاذ أعمال البحث والانتشال في المكان.