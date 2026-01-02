محلل تركي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محاولة لخلط أوراق القرن الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 12:31 صباحاً - قال المحلل في الشأن التركي والدولي طه عودة أوغلو إن تركيا كانت من أوائل الدول التي وقّعت على بيان أدان بشدة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، مؤكدًا أن الموقف التركي يستند إلى دعم الشرعية الدولية والحفاظ على استقرار منطقة تعاني بالفعل من أزمات معقدة.

وأشار أوغلو في مداخلة عبر زووم من إسطنبول، لبرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، إلى أن زيارة الرئيس الصومالي إلى تركيا ولقاءه بالرئيس رجب طيب أردوغان، وما تبعه من مؤتمر صحفي، عكست التزام أنقرة بدعم الصومال سياسيًا وعسكريًا.

وأوضح أن الخطوة الإسرائيلية جاءت في توقيت حساس، في ظل استمرار الحرب في غزة، والأزمة السودانية، وملف سد النهضة الإثيوبي، والأوضاع في ليبيا، معتبرًا أن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحرك إلى التغلغل في القرن الأفريقي وخلط الأوراق الإقليمية، خاصة أن الصومال تمثل عمقًا استراتيجيًا لتركيا في أفريقيا، حيث تمتلك أنقرة وجودًا عسكريًا وعلاقات واسعة مع دول المنطقة منذ عام 2011.

وأشار إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي يهدف إلى خلق توتر جديد في الإقليم، في وقت شهدت فيه المنطقة تقاربًا وتفاهمات بين قوى إقليمية مهمة، وفي مقدمتها تركيا ومصر، لافتا إلى أن المواقف العربية والإسلامية جاءت رافضة لهذه الخطوة، مؤكدًا أن تركيا ومصر، إلى جانب دول عربية أخرى، تمثل سدًا منيعًا أمام أي محاولات لإيجاد موطئ قدم لإسرائيل في القرن الأفريقي أو فتح مسارات تهدد استقرار البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به.