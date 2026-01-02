أخبار مصرية

خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم.. غزيرة وتمتد للقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم.. غزيرة وتمتد للقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 11:19 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم ، وذلك تزامنا مع تحذير الأرصاد من أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق متفرقة.

 

وتنشر "صوت الأمة" خرائط الأمطار المتوقعة كما يلي :

-  فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

 

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 07 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 09 والعظمى 19

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 18

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

-  درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 20

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 13

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 08 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 26

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا