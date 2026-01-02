انقطاع مياه الشرب غدا عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة 5 ساعات للصيانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 12:31 مساءً - تشهد منطقة الزمالك بالقاهرة انقطاعا كاملا لخدمة مياه الشرب، وذلك غدا السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي اليوم، أن انقطاع المياه سيبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة صباح غدا السبت الموافق 3 يناير 2026، وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة بمنطقة الزمالك، وهو ما يستلزم وقف الضخ لإتمام الأعمال الفنية اللازمة وتحسين جودة الخدمة بالمنطقة.

وأكدت شركة مياه الشرب أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى، حيث تم تجهيز كافة الإمكانيات من معدات وسيارات، بالإضافة إلى فرق الطوارئ من مهندسين وفنيين وعمال، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد وعودة المياه فوراً.

وأعلنت الشركة عن الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجاناً في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وفي حالة طلب سيارات المياه يرجى التواصل عبر:

الخط الساخن: 125

خدمة الواتس آب: 01006665125