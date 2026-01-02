الارصاد الجوية تعلن خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 01:25 مساءً - يتساءل كثير من المواطنين عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة ومدى شدتها، وحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع تعرض عدد من المناطق لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما زاد من حالة الترقب والبحث للاطلاع على تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد - العريش ومناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من (50:40) كم/س، وارتفاع الأمواج من (3:2) أمتار.

درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- درجات الحرارة فى مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- درجات الحرارة فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- درجات الحرارة فى قنا

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- درجات الحرارة فى أسوان

العظمى 26 درجة.

الصغرى 11 درجة.

خرائط الأمطار

وجاءت خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم، على النحو التالي:

- فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.