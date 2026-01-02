كسر مفاجئ بخط مياه في الدقي وانقطاع الخدمة عن عدد من المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 02:19 مساءً - تعرض خط مياه بحي الدقي، صباح اليوم الجمعة، لكسر مفاجئ، ما تسبب في انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق.

ومن جانبه، أوضح وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، تفاصيل الكسر وموقعه وموعد عودة الخدمة وانتظامها للمواطنين.

وقال عابدين، في تصريحات خاصة إن الكسر وقع بخط مياه قطر 200 ملي عند تقاطع شارع التحرير مع شارع محيى الدين أبو العز، مشيرًا إلى أن فرق الإصلاح الفنية باشرت أعمالها على الفور، للعمل على سرعة الانتهاء من الإصلاحات وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الكسر يؤثر على بعض المناطق بشارعي محيي الدين أبو العز والتحرير، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال ساعتين.