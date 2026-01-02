ضبط 100962 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 02:19 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (100962) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1299) سائق تبين إيجابية عدد (49) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (716) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (102) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (14) حكم، كما تم التحفظ على

مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة