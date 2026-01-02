أمم أفريقيا 2025.. مكافآت خيالية في بنين لتحقيق الفوز على منتخب الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 03:31 مساءً - وعد رئيس الاتحاد البنيني لكرة القدم لاعبي منتخب بنين بالحصول على مكافآت مالية ضخمة، في حال تحقيق الفوز على منتخب الفراعنة والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

منتخب الفراعنة يواجه بنين في كأس أمم أفريقيا 2025

وذكرت صفحة "Top African Football" المختصة بأخبار الكرة الأفريقية، أن منتخب بنين سيحصل على مكافأة مالية قدرها 250 ألف دولار حال تحقيق الفوز على منتخب الفراعنة في المباراة التي ستجمعهما الأثنين المقبل بمدينة "أغادير"، بينما يأتي هذا الوعد في إطار تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الفراعنة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، حيث يسعى منتخب بنين إلى تحقيق مفاجأة جديدة ومواصلة مشواره القاري.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل طموحات المنتخبين المتباينة بين خبرة الفراعنة القارية وسعي بنين لكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاتها بالبطولة الأفريقية.

قائمة المتأهلين لدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، مع إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، إيذاناً بانطلاق مرحلة الحسم في البطولة القارية، حيث لا مجال للأخطاء ولا مكان للتعويض.

وحجز 16 منتخباً مقعده في الأدوار الإقصائية، هي: الفراعنة ، المغرب، الجزائر، تونس، مالي، السنغال، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوركينا فاسو، نيجيريا، السودان، الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق وتنزانيا، بعد تصدرها أو حلولها في المركزين الأول والثاني بمجموعاتها، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.وشهدت قائمة المتأهلين حضوراً عربياً لافتاً وغير مسبوق، بتأهل خمسة منتخبات عربية هي المغرب، مصر، الجزائر، تونس والسودان، في أكبر تمثيل عربي منذ اعتماد نظام دور الـ16 في البطولة ويعكس هذا الإنجاز القوة المتزايدة للكرة العربية وقدرتها على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

إلى جانب الحضور العربي، فرضت المنتخبات التقليدية نفسها كعادتها، في مقدمتها نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار والسنغال، بينما حملت هذه المرحلة مفاجآت مميزة بتأهل موزمبيق وتنزانيا، اللذين سجلا حضورهما التاريخي في الأدوار الإقصائية، في تأكيد جديد على اتساع دائرة المنافسة داخل القارة.ويعتبر دور الـ16 مرحلة حديثة نسبياً في تاريخ كأس أمم أفريقيا، إذ تم اعتماده لأول مرة في نسخة 2019 بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً. ووفقاً لنظام البطولة، قُسمت الفرق على ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، يتأهل منها المتصدر والوصيف، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب الفراعنة ، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (7 مرات)، أول المنتخبات العربية التي ضمنت العبور، ليؤكد مجدداً مكانته التاريخية في القارة السمراء، قبل أن تلتحق به الجزائر والمغرب والسودان وتونس، في المقابل، أخفق منتخب جزر القمر في بلوغ الدور الثاني، ليكون الاستثناء الوحيد بين المنتخبات العربية المشاركة.ومع انطلاق منافسات دور الـ16، تترقب الجماهير مواجهات نارية وحاسمة، في ظل طموح كل منتخب لبلوغ ربع النهائي، ومواصلة الزحف نحو منصة التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في نسخة مغربية استثنائية بكل المقاييس.