بيراميدز يعلن تحضيره عرضًا رسميًا لضم ناصر ماهر من الزمالك في يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 03:31 مساءً - يجهز نادي بيراميدز لتقديم عرض رسمي إلى نادي الزمالك من أجل التعاقد مع ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ويأتي تحرك بيراميدز في إطار رغبة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في تدعيم مركز صناعة اللعب، ضمن خطة دعم الفريق بعناصر مميزة خلال الميركاتو الشتوي.في المقابل، لا يمانع مسؤولو نادي الزمالك في مناقشة بيع أي لاعب من صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي، والتي قد تفتح الباب أمام رحيل بعض العناصر الأساسية حال وصول عروض مناسبة.

بيراميدز يحدد احتياجاته في يناير.. تدعيم الدفاع وصانع ألعاب

وتعمل إدارة نادي بيراميدز، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على وضع خريطة واضحة لاحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل الرغبة في تدعيم عدد من المراكز الأساسية من أجل المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.وأكد يورتشيتش، في تصريحات سابقة، أن الفريق فى حاجة إلى تغيير الدماء في بعض المراكز، وعلى رأسها قلب الدفاع، حيث يسعى بيراميدز للتعاقد مع مدافعين اثنين في قلب الدفاع، من أجل زيادة العمق الدفاعي ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق.كما أبدى المدير الفني حاجة الفريق للتعاقد مع لاعب رقم 10، يمنح بيراميدز الأفضلية الهجومية، ويمتلك الحلول الفردية القادرة على صناعة الفارق وتغيير مجرى المباريات، في ظل ضغط المباريات وتنوع البطولات التي يشارك فيها الفريق.