تنظيم الاتصالات: احتمالية تأثر الخدمات الرقمية يوم 3 يناير بسبب الصيانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 06:31 مساءً -

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن احتمالية تأثُر بعض الخدمات الرقمية التي يقدمها، وذلك يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ببعض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

أوضح الجهاز، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن أعمال الصيانة قد تؤدي إلى تأثُر بعض الخدمات التالية: البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق MyNTRA، وخدمات التحقق من الأرقام على منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول، وخدمات نقل الأرقام، وتطبيق تليفوني الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، على أن تعود هذه الخدمات للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.