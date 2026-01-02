الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 09:31 مساءً -

أبرزت الصحافة العالمية زيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي لمصر، حيث شاركت النجمة العالمية بتعبئة المساعدات الإنسانية بنفسها داخل مخازن الهلال الأحمر بمعبر رفح قبل إرسالها إلى قطاع غزة لإغاثة الفلسطينيين بالقطاع، جاء ذلك فى مساعدة ومساهمة منها فى مشاركة الدعم الموجه للشعب الفلسطينى وإعلان دعمها له فى محنته.

أنجلينا جولى تتفقد مخازن الهلال الأحمر فى شمال سيناء

كانت أنجلينا جولي قد تفقدت مخازن الهلال الأحمر في شمال سيناء، حيث كانت برفقة محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار دعمها المستمر للأعمال الإنسانية والمساعدات الإغاثية، وتأتى هذه الزيارة في وقت حرج، حيث يعانى العديد من المناطق من الأزمات الإنسانية التي تستدعي تضافر الجهود الدولية والمحلية لتقديم المساعدات العاجلة.

وخلال الزيارة، اطلعت أنجلينا جولي، برفقة محافظ شمال سيناء، على حجم المستلزمات الإنسانية المخزنة في المخازن، بما في ذلك الأدوية، المواد الغذائية، والمعدات الأساسية التي يتم توزيعها على الأسر المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية، كما زارت جولي معبر رفح الحدودي، الذي يُعدّ نقطة محورية لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية الدعم الإنساني في هذه المنطقة المتضررة.

أنجلينا جولي تعرب عن تقديرها للجهد المبذول

وأعربت أنجلينا جولي عن تقديرها الكبير للعمل الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، مشيدة بالجهود المبذولة لتلبية احتياجات المتضررين في مناطق النزاع، كما أشاد محافظ شمال سيناء بالدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات الإنسانية في تخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتأثرة بالصراعات والتهديدات الأمنية، وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتقديم الدعم الإنساني إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مثل مستشفى العريش، التى تقدم خدماتها للأهالي المتضررين.