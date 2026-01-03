ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 12:31 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تم إلقاء االقبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا.

وحظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، تحليق الطائرات الأمريكية على جميع الارتفاعات في المجال الجوي الفنزويلي، مُعللةً ذلك بـ"مخاطر على سلامة الطيران مرتبطة بنشاط عسكري جارٍ".

وأصدرت الإدارة أربعة إشعارات للمهام الجوية (NOTAMs) حوالي الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تغطي أربع مناطق معلومات طيران في فنزويلا ومحيطها: سان خوان، وبياركو، ومايكيتيا، وكوراساو.

ولم تُفصح إدارة الطيران الفيدرالية عن الجهة العسكرية المشاركة في هذا النشاط.